به مناسبت هفته وحدت و گرامی‌داشت شهدای اقتدار وطن، یک اردوی جهادی درمانی دندانپزشکی به مدت ۴ روز (از ۱۷ تا ۲۱ شهریور) در مناطق حاشیه‌نشین شهرستان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رامین سلطانی، مسئول جامعه پزشکی استان اردبیل گفت: این رویداد با هدف ارائه خدمات رایگان به مردم، به‌ویژه افراد کم‌بضاعت و تحت پوشش نهاد‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، اجرا شد.

وی افزود: این اردوی جهادی با همت و مشارکت گروه جهادی منتظران ظهور از تهران و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اردبیل برگزار شد و نهاد‌های مختلفی از جمله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و بنیاد شهید در برگزاری آن نقش داشتند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اردبیل به تشریح خدمات این گروه جهادی پرداخت و افزود: این خدمات در حوزه دندانپزشکی شامل معاینه، رادیوگرافی، کشیدن و جراحی دندان، ترمیم، جرم‌گیری، عصب‌کشی و ساخت پروتز دندان بود.

سلطانی با بیان اینکه خدمات درمانی نیز شامل ویزیت پزشکی عمومی، خدمات مامایی و پرستاری بود، ادامه داد: این گروه جهادی در حوزه بهداشت و مشاوره نیز به آموزش بهداشت دهان و دندان، مشاوره روانشناسی و اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌هایی مانند «جوانی جمعیت» و «نفس» می‌پردازد.

وی گفت: این اردوی جهادی، با برپایی ۳۵ یونیت دندانپزشکی، تیمی متشکل از ۱۰۰ نفر از متخصصان شامل ۶۵ دندانپزشک و دستیار، ۷ پزشک و بیش از ۳۰ نفر از کادر پرستاری، مامایی، روانشناسی و اجرایی بود که در راستای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اردبیل بیان کرد: این اقدام نمادی از همدلی و همکاری برای بهبود سلامت عمومی و کاهش دغدغه‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود.