پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی خبر داد: ممقان سهم عمدهای در سفره غذایی مردم ایران دارد و حمایت از کارآفرینی و صادرات نخودچی در دستور کار استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در نخستین جشنواره نخودچی ممقان با تاکید بر لزوم توسعه جشنوارههای بومی در سراسر استان گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای محلی است و به همه فرمانداران و شهرداران استان تأکید شده که متناسب با محصول و سوغات ویژه هر شهر، جشنوارههایی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه خود برگزار کنند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نخودچی ممقان اظهار کرد: ۹۵ درصد نخود آجیل کشور در بخش ممقان شهرستان آذرشهر تولید میشود و این یعنی ممقان در سفره تمامی ایرانیان سهم و نقش دارد. این ظرفیت بینظیر باید به عنوان یک برند ملی و حتی جهانی مورد حمایت قرار گیرد.
سرمست با تجلیل از سختکوشی و روحیه کارآفرینی مردم ممقان گفت: اینجا به معنای واقعی هر خانه یک کارگاه و هر خانواده یک واحد تولیدی است که نهتنها با الگوهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد، بلکه با جدیدترین تئوریهای توسعه اقتصادی در دنیا نیز مطابقت میکند؛ بنابراین صحبت از بیکاری در این منطقه مطرح نیست، بلکه بحث اصلی حمایت از کارآفرینی و تقویت تولید است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: کارآفرینان ممقانی تاکنون توانستهاند بازارهای اروپا را فتح کنند و این نشاندهنده ظرفیت بالای صادراتی نخودچی ممقان است. تشکیل کنسرسیومهای صادراتی یا تقویت تعاونیهای موجود میتواند نقش مهمی در گسترش بازارهای جهانی نخودچی ایفا کند و دولت نیز آماده حمایت در این مسیر است.
وی ادامه داد: برای افزایش ارزش افزوده نخودچی ممقان باید در زمینه فرآوری، تنوعبخشی به محصولات، رعایت استانداردهای صادراتی، بستهبندی و برندسازی سرمایهگذاری جدی صورت گیرد. همچنین صنایع جانبی مانند آرد نخودچی و فرآوردههای غذایی وابسته میتواند فرصتهای اقتصادی جدیدی برای منطقه ایجاد کند.
سرمست با اشاره به لزوم ایجاد زیرساختهای بازاریابی و فروش تصریح کرد: استان از راهاندازی بازارچههای عرضه محصول نخودچی در ممقان، تکمیل شهرک صنعتی تخصصی و ایجاد نمایشگاههای دائمی حمایت خواهد کرد تا علاوه بر بازارهای جهانی، بازارهای محلی نیز رونق یابند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم کاهش هزینههای تولید گفت: پیگیری برای استفاده از ظرفیتهای قانونی در خصوص تعرفه گاز مصرفی و سایر هزینهها در دستور کار قرار دارد تا تولیدکنندگان بتوانند با کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری را داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای توسعهای شهرستان آذرشهر اشاره کرد و گفت: این شهرستان به طور ویژه در اولویت طرحهای توسعه قرار دارد. عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۹۶ مگاواتی در دانشگاه شهید مدنی آغاز خواهد شد که گامی مهم در رفع ناترازی انرژی صنایع منطقه بهویژه شهرک صنعتی سلیمی این شهرستان خواهد بود.
وی اضافه کرد: از نظر زیرساختهای حملونقل نیز احداث ایستگاه ریلی و اتصال خطوط راهآهن این منطقه به شبکه سراسری در دستور کار قرار دارد تا امکان دسترسی آسانتر و تسهیل در جابهجاییها فراهم شود.