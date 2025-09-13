پخش زنده
از امروز با تقویت جریانات مرطوب خزری، ضمن وزش بادهای شرقی نسبتاً شدید، دمای هوا بطور محسوسی در اردبیل کاهش یافته و آسمانی نیمه ابری تا ابری گاهی توام با مه و بارش متناوب باران و باران ریزه در غالب مناطق استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ، بانفوذ یک سامانه بارشی به استان، تدریجاً بر میزان ابرناکی افزوده شده و در برخی مناطق استان بارشهای رگباری آغاز شده است.
این وضعیت تا روز چهارشنبه (۲۶ شهریورماه) در اکثر مناطق استان (بهویژه در نیمه شرقی) تداوم خواهد داشت.
این وضعیت تا روز چهارشنبه (۲۶ شهریورماه) در اکثر مناطق استان (بهویژه در نیمه شرقی) تداوم خواهد داشت.
ضمناً طی روزهای یکشنبه (۲۳ شهریور) و دوشنبه (۲۴ شهریور) هوای کاملاً خنکی در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال حاکم میشود.
با توجه پایین آمدن تراز انجماد در کوه سبلان به ۴۰۰۰ متری، بارش خفیف برف در نواحی مرتفع کوه سبلان احتمال میرود؛ براین اساس، رعایت توصیههای صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۱) تأکید میشود.