حمله تروریستی به کاروان نظامیان پاکستانی در منطقه وزیرستان جنوبی ۱۲ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع امنیتی گفتند که گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله امروز به نیروهای ارتش را برعهده گرفته است.
این حادثه در حوالی بدر از توابع وزیرستان جنوبی واقع در ایالت خیبرپختونخوا به وقوع پیوست.
رسانههای پاکستانی گزارش دادند که وضع زخمیها بحرانی اعلام شده و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
این مرگبارترین حمله به نیروهای ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان جنوبی از دسامبر سال ۲۰۲۴ محسوب میشود.