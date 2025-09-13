به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سردار حیدر سوسنی گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم در حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی تیگو ۷ پرو مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف می‌نمایند.

وی افزود: ماموران در بررسی مدارک خودرو متوجه می‌شوند که مدارک خودرو جعلی و فاقد هرگونه مدارک قانونی و قاچاق می‌باشد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی خودروی مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.