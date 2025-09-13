از تشکیل شورای سینمای استان تا بازسازی سینما هنر یاسوج
درخشان گفت: شورای سینمای کهگیلویه و بویراحمد بزودی تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تشکیل شورای سینمای استان خبر داد و گفت: شورای سینمای استان به ریاست استاندار بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا برنامهریزی و سیاستگذاری دقیقتری در این حوزه صورت گیرد. امین درخشان با بیان اینکه سینما هنر یاسوج بزودی بازسازی و بهروزرسانی میشود، افزود: از محل اعتبارات مسولیتهای اجتماعی وزارت نفت این سینما پس از بازسازی و بهروزرسانی با کیفیت بالا بهزودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. درخشان اضافه کرد: با همکاری نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تا پایان امسال یکی از مدرنترین مجموعههای سینمایی کشور در شهر دوگنبدان با سرمایهگذاری یک سرمایهگذار بخش خصوصی به بهرهبرداری میرسد. وی ادامه داد: در یاسوج نیز با یک سرمایهگذار مستقل به تفاهم رسیدهایم که در صورت تخصیص زمین، یک سینمای مدرن و مستقل در مرکز استان راه اندازی میشود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تامین تسهیلات برای بازسازی سینما (دهناد) دهدشت خبر داد و گفت: فعالیتهای سینمایی در شهرستانهای دنا و بهمئی در دستور کار قرار دارد. درخشان افزود: در سفر یک ماه پیش مدیرعامل مؤسسه سینما شهر ایران به استان علاوه بر تأمین تجهیزات موردنیاز سینماهای استان برای تجهیز تخصصی سینماها مساعدتهای لازم در دستور کار قرار گرفت.