به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحم د، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تشکیل شورای سینمای استان خبر داد و گفت: شورای سینمای استان به ریاست استاندار به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تری در این حوزه صورت گیرد.

امین درخشان با بیان اینکه سینما هنر یاسوج بزودی بازسازی و به‌روزرسانی می‌شود، افزود: از محل اعتبارات مسولیت‌های اجتماعی وزارت نفت این سینما پس از بازسازی و به‌روزرسانی با کیفیت بالا به‌زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

درخشان اضافه کرد: با همکاری نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تا پایان امسال یکی از مدرن‌ترین مجموعه‌های سینمایی کشور در شهر دوگنبدان با سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در یاسوج نیز با یک سرمایه‌گذار مستقل به تفاهم رسیده‌ایم که در صورت تخصیص زمین، یک سینمای مدرن و مستقل در مرکز استان راه اندازی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تامین تسهیلات برای بازسازی سینما (دهناد) دهدشت خبر داد و گفت: فعالیت‌های سینمایی در شهرستان‌های دنا و بهمئی در دستور کار قرار دارد.

درخشان افزود: در سفر یک ماه پیش مدیرعامل مؤسسه سینما شهر ایران به استان علاوه بر تأمین تجهیزات موردنیاز سینما‌های استان برای تجهیز تخصصی سینما‌ها مساعدت‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.