مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان گفت: ۴۷ نقطه پر تصادف و حادثه خیز در جادههای استان، پنج ماهه امسال ایمن سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم افزود: ۵۲ نقطه حادثهخیز در جادههای استان شناسایی و ایمن سازی آنها مصوب شد که از این تعداد ۴۷ نقطه بهطور کامل اصلاح و ایمنسازی شده و عملیات اصلاح پنج نقطه باقیمانده نیز با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در دست اجراست.
او از خط کشی ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر از جادههای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان همدان خبر داد و گفت: خط کشی راهها با هدف افزایش ایمنی تردد و تعیین مرز جادهها بهویژه در ساعات شب صورت گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان تاکید کرد: این عملیات با استفاده از ۲ گروه اجرایی بهصورت مستمر و روزانه در حال انجام است و بهتناسب پیشرفت فعالیتها، آمار خطکشی نیز بهصورت روزانه در حال افزایش است.
پرورشی خرم تصریح کرد: همچنین از دیگر اقدامات این ادارهکل در پنجماهه نخست سال جاری، نصب روشنایی در ۱۷.۶ کیلومتر از راههای این استان است.
او نصب ۱۰ مورد روشنایی نقطهای، سه کیلومتر نیوجرسی و نصب بیش از ۱۳ هزار عدد تابلو و علائم در جادههای استان را در کاهش حوادث رانندگی و ارتقا ایمنی موثر دانست.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان گفت: برآیند این اقدامات کاهش ۸ درصدی تلفات جادهای در استان نسبت به مدت مشابه پارسال شده است.
پرورشی خرم تاکید کرد: راهداری با اجرای عملیاتهای عمرانی و ایمن سازی راهها درصدد تداوم روند کاهشی آمار سوانح جادهای است که تحقق آن مستلزم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی همه رانندگان است.