حدود ۳۰۰ دستگاه اذانگو با طراحی دانشبنیان و برطرف شدن تمام اشکالات نمونههای قبلی، در نقاط مختلف شهر جانمایی و نصب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان باتأکید بر اینکه اصفهان با پیشینه تاریخی چند هزار ساله مساجد قدیمی با بیش از هزار سال قدمت دارد گفت: بر اساس منابع تاریخی، در دوران شکوفایی اصفهان بهویژه در عصر آلبویه و صفویه، هنگام اذان صدای دلنشین آن از تمام نقاط شهر به گوش شهروندان، گردشگران و مهمانان میرسید.
مهدی بقایی افزود: برای احیای این سنت حسنه در سالهای اخیر اقدامات مناسبی صورت گرفته است و چند نمونه سامانه اذانگو در سطح شهر نصب شده است.
وی گفت: آخرین نمونه این سامانهها محصول تلاش یکی از شرکتهای دانشبنیان است و تمامی اشکالات فنی سامانههای قبلی در آن برطرف شده است.
بقایی ادامه داد: این دستگاهها در محورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی شهر و در مناطق پر رفتوآمد نصب میشوند و پخش اذان به گونهای تنظیم شده است که صدایی ملایم و مناسب در شهر طنین انداز شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان اضافه کرد: حدود ۳۰۰ دستگاه اذانگو به صورت آفلاین و بر اساس اوقات شرعی تنظیم شدهاند تا پوششی مطلوب برای شنیدن اذان در سطح شهر فراهم شود و در طراحی و نصب این تجهیزات تلاش شده است هم دعوت به نماز و برپایی سنت دیرینه اذان تحقق یابد و هم آرامش شهری حفظ شود.
بقایی گفت: از شهروندان درخواست میکنیم در صورتی که تمایل به نصب این سامانه در محله یا نزدیکی محل سکونت خود دارند، با معاونت خدمات شهری در میان بگذارند تا با هماهنگی روابط عمومی شهرداری این دستگاهها نصب شود.
وی افزود: اگر شهروندان نظری درباره میزان صدا یا نحوه پخش اذان هم دارند، میتوانند پیشنهادهای خود را به شهرداری انتقال دهند.