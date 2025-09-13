به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این جشنواره که به همت شهرداری ارومیه با اجرای برنامه‌های شاد و مفرح و حضور هنرمندان استانی و کشوری، برگزار می شود ، علاقمندان تا 31 شهریور می‌توانند از ساعت ۱۸ تا ۲۳ از این جشنواره بازدید کنند.

جشنواره انگور ارومیه که از سال ۹۲ بطور رسمی کلید خورده، هر ساله در فصل برداشت این میوه در ارومیه برگزار می شود و هدف از برگزاری آن معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی این شهرستان است

معرفی سنت‌های قدیمی وگونه های مختلف محصول انگور آذربایجان‌غربی، احیای سنت‌های قدیمی پخت دوشاب و نمایش ظرفیت‌های تولید، فرآوری و صنایع تبدیلی انگور در ارومیه به همراه غرفه‌های فروش محصولات غذایی از بخش‌های این جشنواره است.