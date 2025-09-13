افرادی که موهایشان با رنگ و دکلره سوخته شده و آسیب دیده می‌توانند با درست کردن ماسک موی طبیعی و خانگی مو‌های خود را تقویت و ترمیم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مو‌های آسیب دیده یکی از بزرگترین مشکلات خانم‌هایی است که مو‌های شان را رنگ می‌کنند. راه حل‌های خانگی می‌توانند واقعاً جذاب باشند و به مو‌های خشک و یا به ترمیم مو‌های کمی آسیب دیده کمک کنند.

برای درمان مو‌های آسیب دیده چه باید کرد؟

بسته به دستورالعمل درمانی که انتخاب می‌کنید، این ممکن است موثرترین راه برای ترمیم موهایتان باشد، زیرا ممکن است بیشتر مواد اولیه اش را در آشپزخانه خود داشته باشید به عبارت دیگر، شما می‌توانید به مو‌های قوی‌تر و سالم‌تر خود برسید؛

۱. ماسک مو ماء الشعیر و نارگیل:

مواد لازم:

نصف فنجان ماءالشعیر

نصف فنجان روغن نارگیل

یک عدد کاسه

دستور:

در کاسه مخلوط ماءالشعیر را بریزید و بگذارید گازش برود. سپس روغن را اضافه کنید (به خوبی مخلوط نمی‌شود، چون امولسیفایر وجود ندارد) بگذارید ۲۰ دقیقه بماند و موهایتان را شامپو کنید، نرم کننده بزنید و با آب خنک بشورید.

گفته می‌شود که ماءالشعیر مهم‌ترین چیز برای استفاده از مو نیست,، اما پروتئین‌های موجود در مالت و رازک دارای پوشش عالی و خواص تغذیه‌ای مو هستند که برای مو‌های آسیب دیده مناسب است. هم چنین ماءالشعیر قند مالتوزی و ساکاروزی دارد که می‌تواند به سفت کردن و استحکام مو‌ها کمک کند.

به یاد داشته باشید که به دادن رطوبت و زندگی به مو‌های آسیب دیده کمک می‌کند. روغن نارگیل قطعاً روغن عالی برای مو است؛ به همین دلیل است که ما در درمان هفته‌ای خود از آن استفاده می‌کنیم، به تقویت مو و تجدید حیات آن کمک می‌کند.

۲. ماسک روغن نارگیل و زیتون:

مواد لازم:

یک فنجان روغن نارگیل

۱ قاشق چای خوری روغن زیتون

یک عدد کاسه

دستور:

در کاسه روغن نارگیل را با روغن زیتون خالص مخلوط کنید. آن‌ها را با هم مخلوط کنید. مشتی از آن را با استفاده از دست‌های تمیز خود بردارید و به مو‌های خود بمالید و ماساژ دهید. زمانی که همه مو‌های شما با این مخلوط پوشیده شده، کلاه روی سرتان بگذارید.

۳۰ تا ۴۰ دقیقه صبر کنید. (بله می‌توانید آن را طولانی‌تر هم بگذارید؛ مانند تمام شب) شامپو و نرم کننده بزنید و آبکشی کنید. همه این روغن‌ها خیلی قدرتمند هستند. روغن زیتون به تقویت موی شما کمک می‌کند و از شکستگی جلوگیری می‌کند.

۳. درمان عسل و نارگیل:

مواد لازم:

یک چهارم فنجان عسل

یک چهارم فنجان روغن نارگیل

یک عدد کاسه

دستور:

تمام مواد اولیه را در کاسه بریزید. مخلوط را روی مو‌های خود بمالید. همه چیز مرتب و چسبناک می‌شود. مو را کاملا ماساژ دهید و کلاه حمام خود را بگذارید. این مخلوط باید حداقل ۶۰ دقیقه روی مو بماند.

مو‌ها را با شامپو (بدون sls یا نرم کننده تمیز کننده) بشویید و آبکشی کنید. همانطور که قبلا گفته شد، روغن نارگیل یک عنصر قوی از مرطوب کننده طبیعی است. از طرف دیگر، عسل خواص بسیار مرطوب کنندگی دارد؛ یک رطوبت دهنده طبیعی است و حتی خاصیت ضد باکتری دارد.

۴. ماسک موی تخم مرغ و آووکادو:

مواد لازم:

۱ عدد آووکادو رسیده

۱ عدد زرده تخم مرغ

یک عدد کاسه

دستور:

هسته آووکادو را دربیاورید. با استفاده از هر دستگاهی که دارید گوشتش را در کاسه بریزید له کنید. وقتی خوب له شدند، یک زرده تخم مرغ بریزید و مخلوط کنید. مخلوط را به مو‌های خیس خود بمالید. فراموش نکنید که پوست سرتان را ماساژ دهید.

حداقل ۲۰ دقیقه اجازه دهید تا مخلوط روی سرتان بماند. با آب بشویید. (از آب گرم استفاده نکنید) من ترجیح می‌دهم موهایم را بشورم، اما بعضی‌ها ترجیح می‌دهند فقط آن را آبکشی کنند.

۵. ماسک روغن زیتون یا روغن آرگان:

مواد لازم:

نصف فنجان روغن آرگان یا روغن زیتون

پیچش پلاستیک

حوله

دستور:

نصف فنجان از یکی از روغن‌ها را مستقیماً به مو‌های خود بمالید. پوست سر و مو‌های خود را ماساژ دهید. مو‌های خود را با پلاستیک بپوشانید و ۶۰ دقیقه صبر کنید. شامپو بزنید و روغن را بشویید.

نارگیل همیشه عنصر مورد علاقه من است,، اما برخی از ما پرسیده‌اند که آیا می‌توانند بدون روغن نارگیل از روغن‌های دیگر استفاده کنند. پاسخ مثبت است. روغن زیتون و روغن آرگان را در زمانی که روغن نارگیل نداشتید استفاده کنید.

۶. ماسک مو تخم مرغ و روغن زیتون:

مواد لازم:

۱ عدد تخم مرغ هم زده

روغن زیتون (یا می‌توانید آن را با روغن نارگیل جایگزین کنید)

یک عدد کاسه

دستور:

دو ماده را باهم ترکیب کنید. حالا این مخلوط را روی مو‌های خود بمالید و آن را با کلاه خود بپوشانید. بعد از ۳۰ دقیقه، شامپو بزنید و بشویید.

اگر متوجه شدید، تخم مرغ یک جز اصلی در اغلب دستور العمل‌های مختلف است. دلیلش این است که تخم مرغ به ویژه زرده اش غنی از چربی و پروتئین است و این دقیقاً همان چیزی است که موی شما به آن نیاز دارد و با آن می‌تواند مرطوب باشد و آن‌ها را قوی‌تر کند.

۷. ماسک روغن نارگیل و موز:

مواد لازم:

۱ عدد موز متوسط

۱ قاشق چای خوری روغن نارگیل

یک عدد کاسه

دستور:

در کاسه موز و روغن نارگیل را اضافه کنید. آن را روی مو‌های خود بمالید و ماساژ دهید. اجازه دهید ۳۰ دقیقه بماند، شامپو بزنید و مو‌های خود را بشویید. موز به خاطر غنی بودنش از پتاسیم شناخته شده است. گفته می‌شود که پتاسیم به تقویت مو و رفع آسیب دیدگی آن کمک می‌کند.

از طرف دیگر روغن نارگیل ماده‌ای است که مو‌های شما را همانطور که در دستور العمل‌های قبلی گفته شد، شارژ می‌کند. پس این ترکیب خوبی برای ترمیم مو‌ها و مرطوب کردن آنها است.)

۸. ماسک موی آووکادو شیری:

مواد لازم:

۱ عدد آووکادو رسیده

۱ قاشق غذا خوری شیر (از شیر کم چرب استفاده نکنید، در اینجا چربی لازم است.)

یک کاسه کوچک

دستور:

آووکادو خود را کاملا له کنید و سپس شیر را اضافه کنید و خوب مخلوطشان کنید. آن را به مو‌های خود بمالید و از ریشه به نوک ماساژ دهید. اجازه دهید ۳۰ دقیقه بماند. آن را با شامپو و نرم کننده بشویید.

شیر سرشار از مواد مغذی ضروری و ویتامین‌هایی مانند ویتامین‌های محلول در چربی E، D، A، K و سایر ویتامین‌های محلول, b, ۱۲ b و برخی پروتئین‌ها هستند که می‌توانند به موهایتان کمک کنند. آووکادو آن اسید‌های چربی را دارد که می‌تواند به تغذیه موی آسیب دیده کمک کند.

۹. ماسک مو نارگیل آلوئه ورا:

مواد لازم:

دو قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا

۱ فنجان روغن نارگیل

یک عدد کاسه کوچک

دستور:

در کاسه کوچک خود تمام مواد‌ها را با هم مخلوط کنید؛ و به خوبی هم بزنید تا کاملا ترکیب شوند. آن را مثل همیشه روی سرتان ماساژ دهید. فراموش نکنید که واقعاً آن را به نوک و پوست سر خود بزنید.

حداقل ۶۰ دقیقه بماند و آن را با شامپو و نرم کننده مو بشورید. این دستورالعمل واقعاً یکی از ماسک‌ها مورد علاقه من است. روغن نارگیل، همان طور که می‌دانید، برای ترمیم مو و رطوبت رسانی مفید است، آلوئه ورا نیز یک عامل نرم کننده بزرگی است، زیرا مواد فعال اصلی و ژل آلوئه ورا مانند کراتین در مو نقش مشابهی دارند.

۱۰. ماسک مو عسل، موز و ماست:

مواد لازم:

۱ عدد موز

یک چهارم فنجان عسل

نصف فنجان ماست ساده (با چربی کامل و در صورت امکان)

یک عدد کاسه کوچک

دستور:

موز را در کاسه کوچک خود له کنید، دو ماده دیگر را نیز به آن اضافه کنید. مخلوط را روی مو‌های خود بمالید و سپس ماساژ دهید و اجازه دهید ۳۰ دقیقه بماند. مو‌ها را شامپو بزنید و آبکشی کنید. این مخلوط می‌تواند کثیف کاری داشته باشد و شما ممکن است برای این کار به یک شانه مسواکی خوب نیاز داشته باشید.

چرا از ماست استفاده می‌شود؟

به این دلیل که ماست مرطوب کننده، تقویت کننده، منبسط کننده و عامل تمیز کننده ملایمی است. دلیل اینکه ما به چربی کامل نیاز داریم، این است که به مقدار زیادی از اسید‌های چرب برای ترمیم مو‌های آسیب دیده و یا خشک خود نیاز داریم.

توصیه متخصصان مو برای ترمیم و تقویت مو‌های رنگ شده و سوخته با دکلره:

اگر مو‌های شما بیش از حد آسیب دیده باشند، و یا نمی‌خواهید درمان را خودتان انجام دهید، می‌توانید به متخصصان مو اجازه دهید که وضعیت شما را کنترل کنند، زیرا آن‌ها تجربه و ابزار و محصولات درستی را برای هدف قرار دادن آنچه که نیاز دارید را دارند. درمان‌های سالنی برای ترمیم مو‌های آسیب دیده عبارتند از :

درمان‌های پروتئیته یا کراتینه:

مو‌های خشک و دکلره شده معمولاً به درمان‌های منظم پروتئینی نیاز دارند تا به ریزش مو از دست رفته کمک کند. درمان پروتیینی به تقویت مو و جلوگیری از شکستن آسان آن کمک می‌کند. نحوه انجام این درمان می‌تواند بسته به محصولات و یا برند‌هایی که آن‌ها با آن کار می‌کنند، متفاوت باشد.

معمولاً بعد از کوتاه کردن مو، محصول درمان پروتیینی به مو زده می‌شود و ماساژ داده می‌شود. سپس با چیزیدور مو‌ها و سرتان پیچیده می‌شود که به آرامی محصول روی پوست سر را گرم کرده و سپس آن را آبکشی می‌کنید.

کراتینه کردن مو‌ها

کراتینه کردن برای ترمیم مو‌های آسیب دیده

اگر موهایتان بیش از حد آسیب دیده باشد. معمولاً به شما اجازه می‌دهند که موهایتان را به طور طبیعی خشک کنید. یکی از درمان پروتیین‌ها بر پایه کراتینه است که بسیار محبوب شده است و جای تعجب نیست، زیرا یکی از موثرترین درمان‌های موجود در بازار است که می‌تواند مو‌ها را احیا کند.

آنها جایگزین اجزای رفته مو‌های شما در طول فرآیند دکلره می‌شود و تقویتشان می‌کند وبه طور همزمان آن را تغذیه می‌کند. اما من گفتم که این یکی از موثرترین درمان‌ها در بازار هدف اولاپکس است، و اولاپکس به دلیل رایج شدن کراتین مجبوبیت خود را از دست داده است. اگر واقعاً می‌خواهید مو‌های دکلره شده خود را ترمیم کنید، باید نگاهی به درمان‌های اولاپکس بیندازید.

درمان اولاپکس:

شما قبلاً این روش را دیدید و ما در مورد آن بحث کردیم:درمان معجزه اسای مو. (نحوه کار کردن، چگونگی استفاده از آن، قیمت)

تقویت مو‌های رنگ شده

روش‌های تقویت و ترمیم مو‌های آسیب دیده با دکلره

درمان‌های روغن داغ:

گزینه دیگری که وجود دارد برای مواردی است که آسیب دیدگی موهایتان خیلی مهم نباشد که بسیار شبیه استفاده از نرم کننده عمیق است. این درمان نوعی به موهایتان کمک می‌کند که به رطوبت مورد نیازش را بگیرد و سالم و درخشان بماند.

این روش اغلب مشابه زمانی است که شما یک نرم کننده عمیق می‌زنید:محصول را می‌زنید، آن را می‌پوشانید، اجازه دهید بماند و حداقل گرما را اعمال می‌کنید و سپس با آب می‌شورید. درمان روغن داغ، به احتمال زیاد در بین درمان‌های مذکور عالی نیست.

امیدواریم این مقاله در مورد نحوه ترمیم مو واقعاً به شما کمک کند و محلولی را انتخاب کنید که برای مورد شما کارساز باشد.