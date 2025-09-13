به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش اظهار کرد: این فستیوال به همت فدراسیون فوتبال، هیأت فوتبال استان و اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد که استقبال خانواده‌ها هم از این فستیوال چشم گیر بود.

وی افزود: این فستیوال با هدف کشف استعداد‌های فوتبال استان برای پشتیبانی سازی فوتبال استان و تیم‌های ملی و ایجاد شور و نشاط برگزار شد.

رئیس هیأت فوتبال استان افزود: فدراسیون فوتبال امسال مسابقات قهرمانی مدارس فوتبال را برگزار می‌کند و تیم منتخب فستیوال مدارس فوتبال استان اردبیل به این مسابقات اعزام می‌شود.

نوتاش تصریح کرد: برگزاری فستیوال مدارس فوتبال و مسابقات قهرمانی مدارس فوتبال کشور می‌تواند در معرفی و شناسایی استعداد‌های فوتبال استان نقش بسزایی داشته باشد.