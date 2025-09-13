معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد، آخرین وضعیت پروژه‌های ۱۱۲ واحدی شهید محمدخانی، ۳۰ واحدی خلف باغ و سایت پردیس زندگی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید مرتضی سجاد، در هفدهمین نشست شورای مسکن شهرستان یزد گفت: پروژه ۱۱۲ واحدی شهید محمدخانی در مرحله نهایی است و امیدواریم تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه پس از مراحل تسطیح محوطه و انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب تحویل متقاضیان شود.

وی ادامه داد: پروژه ۳۰ واحدی خلف باغ نیز در مراحل نهایی است و با پایان مراحل انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب در اواخر مهرماه تحویل داده می‌شود.

سجاد افزود: همچنین زمین‌های جوانی جمعیت در پردیس یک، با تعداد ۱۱۹۴ قطعه، پس از برگزاری قرعه‌کشی، تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه تحویل می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خاطرنشان کرد: پروژه سایت پردیس زندگی، با ساخت اسکلت بتنی و نما، شامل ۲۵۳ واحد است که تا پایان شهریور تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی تصریح کرد: نشست‌های شورای مسکن شهرستان یزد با هدف تحویل به موقع و مشخص واحد مسکونی متقاضیان به‌طور منظم برگزار می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان در شش ماه ابتدای سال، با تلاش‌های فراوان و مواجهه با مشکلات متعدد فعالیت کرده‌اند.