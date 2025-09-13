به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان گفت: این دوره آموزشی از دی ماه سال گذشته و با حضور هزار و ۶۰۰ معلم مقطع ابتدایی استان آغاز شد.

صادق انصاری با بیاناینکه این دوره آموزشی به ۲ صورت حضوری و مجازی برای همه دروس ابتدایی اجرا شد افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی معلمان جدید الورود در زمینه تدریس دروس مقطع ابتدایی است.

وی اضافه کرد: نام نویسی از معلمان مقطع تخصیلی متوسطه اول هم شروع شده که با پایان نام نویسی دوره آموزشی این مقطع هم از مهرماه امسال شروع می‌شود.

مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان با اشاره به اینکه در این مراسم از ۸۰ معلم برگزیده مقطع ابتدایی دوره تربیت معلم ماهر تجلیل شد ادامه داد:این دوره آموزشی به همت قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت ستاد اجرایی و با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش در استان اجرا شد.