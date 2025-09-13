به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت سفارش جدید واردات روغن خام و پالم برای فصل پاییز از امروز، ۲۲ شهریورماه آغاز می‌شود.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ثبت سفارش‌های جدید همچنان با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام خواهد شد.

ایران حدود ۹۵ درصد در تولید و تأمین روغن خوراکی وابستگی ارزی به واردات دانه روغن و روغن خام دارد به طوری که بخشی از این روغن از طریق روغن کشی دانه‌های روغنی در کارخانجات داخلی و بخشی نیز به صورت واردات روغن خام آماده وارد می‌شود.