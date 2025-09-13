پخش زنده
دو گروه شکارچی غیرمجاز در شهربابک دستگیرشدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شهربابک از دستگیری ۲ گروه شکارچی غیرمجاز پرندگان وحشی در منطقه شکار ممنوع دهج شهرستان شهربابک خبر داد.
محمدحسین شمسالدینی گفت: مأموران اجرایی یگان حفاظت این اداره حین گشت و کنترل زیستگاهها در منطقه شکار ممنوع دهج موفق به کشف دو فقره پرونده تخلف شکار غیرمجاز شدند.
وی افزود: در یکی از این پروندهها یک قبضه اسلحه pcp، لاشه یک قطعه کبک وحشی و سایر آلات و ادوات شکار کشف و ضبط شد.
شمسالدینی ادامه داد: در پرونده دیگر متخلف دیگری که در ساعت یک بامداد با استفاده از پروژکتور قصد شکار غیرمجاز داشت به همراه یک قبضه اسلحه گلولهزنی متعلق به غیر و فاقد اعتبار جواز توسط یگان حفاظت بخش دهج شهرستان شهربابک دستگیر شد.
وی اضافه کرد: پرونده متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال و متخلفین با دستور دادستان روانه بازداشتگاه شدند.