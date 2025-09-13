به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دهمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ رده های سنی جوانان زیر ۲۳ سال و بزرگسالان کشور به منظور کسب آمادگی حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن از روز ۱۲ شهریور به میزبانی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی آغاز شده است.

این مرحله از اردوی ملی پوشان روئینگ کشور با حضور ۱۰ قایقران در رده های جوانان زیر ۲۳ سال و بزرگسالان در دریاچه شهرستان مهاباد برگزار و تا یکم مهرماه ادامه خواهد داشت.

آروین دیانتی نماینده شایسته کردستان نیز با دعوت سرمربی تیم ملی روئینگ کشور به دهمین مرحله اردوی آمادگی ملی پوشان روئینگ بزرگسالان دعوت شده است.