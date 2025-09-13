به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: چهارشنبه هفته گذشته نزاع گروهی در شهر سفیدسنگ رخ داد که منجر به فوت مرد ۲۲ ساله با ضربات سلاح سرد شد.

مهدی ناصری افزود: با تلاش عوامل انتظامی در کمتر از پنج ساعت چهار متهم از عوامل نزاع شناسایی و دستگیر شدند.

وی انگیزه اولیه برای این درگیری را انتقام جویی عنوان کرد و ادامه داد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی علت نزاع و قتل توسط عوامل قضایی و انتظامی در دست انجام است.