به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛حسین پناهی گفت: بر اساس مصوبه کمیته خطوط و در راستای رفاه حال شهروندان و کاهش سرفاصله‌ها، از بیستم شهریور سال جاری، تغییراتی در خط ۱۵۳ اتوبوسرانی اصفهان اعمال شده است.

وی افزود: حرکت از موقعیت «پزوه»، پس از رسیدن به میدان شش‌راه، ادامه مسیر به سمت روستا‌های هفت‌شویه، مورنان و جلمرز و در مسیر برگشت، پوشش ایستگاه خوراسگان و میدان حصه است.

پناهی تاکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود، برای برنامه‌ریزی بهتر سفر‌های درون‌شهری خود از این مسیر جدید استفاده کنند.

به گفته وی شهروندان می‌توانند پیشنهاد‌ها یا انتقاد‌های خود را از طریق تماس با سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان مطرح کنند.