

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در نشست کاری مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با استاندار کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به برنامه سه ساله طراحی شده توسعه بخش کشاورزی استان گفت: تصمیم داریم طی یک برنامه سه ساله میزان تولیدات بخش کشاورزی استان را از ۵ میلیون و ۶۷۵ هزارتن فعلی به ۶ میلیون و ۱۴۵ هزار تن برسانیم.

سعید کریمی سپس میزان تولیدات زراعی کرمانشاه را ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بر آورد کرد و افزود: تولیدات بخش کشاورزی استان جایگاه ویژه‌ای از کل تولیدات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده و در زمینه تولیدات دامی هم استان کرمانشاه با تولید گوسفند نژاد سنجابی از استان‌های مطرح کشور به حساب می‌آید.

کریمی در ادامه به بستر‌های ایجاد شده جهت توسعه صنایع تبدیلی مطابق برنامه سه ساله پرداخت و گفت: در زمینه توسعه صنایع تبدیلی مطابق برنامه سه ساله بنا داریم میزان تولیدات را از ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تن فعلی در صنایع مختص به بخش کشاورزی به بیش از ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تن برسانیم.

وی سپس به ضریب مکانیزاسیون و راندمان آبیاری استان پرداخت و افزود: طی برنامه سه ساله توسعه بخش کشاورزی هدف گذاری شده ضریب مکانیزاسیون استان را از ۲.۵۳ به ۲.۹۸ و راندمان آبیاری را از ۴۹.۸۴ به ۵۲.۸ برسانیم.

مهندس کریمی به برنامه‌های سازمان جهت توسعه گلخانه‌ها و واگذاری مجتمع‌های گلخانه‌ای پرداخت و گفت: توسعه گلخانه‌ها یکی از برنامه‌های اولویت دار سازمان جهت بهره وری در بخش کشاورزی و افزایش تولیدات است.