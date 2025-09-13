شهرداری بیرجند در کمتر از ۴ سال گذشته، تعداد ۱۲ طرح لوله‌گذاری و جوبه گذاری در سطح شهر، اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: شهرداری بیرجند در کمتر از ۴ سال گذشته، تعداد ۱۲ طرح لوله‌گذاری و جوبه گذاری به طول ۲۲هزار و ۸۳۰ متر را با هزینه ۳۷۸ میلیارد ریال با هدف دفع آب‌های سطحی در سطح شهر، اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد.

مهدی حدیدی نژاد افزود: لوله‌گذاری به طول هزار و ۲۰۰ متر در خیابان حکیم نزاری، لوله‌گذاری به طول ۲هزار متر و جدول گذاری و کانیو به طول ۲هزار متر در خیابان ۱۷شهریور، لوله گذاری به طول ۳۰۰ متر در حدفاصل میدان ابوذر و میدان اول مدرس، جوبه گذاری به طول ۸۵۰ متر در ضلع جنوبی و ٨۵۰ متر نیز در ضلع شمالی خیابان طالقانی و جوبه گذاری به طول ۱۷۰۰ متر در خیابان کارگران، از جمله اقدامات شهرداری بیرجند در این زمینه است.

وی از اجرای ۶هزار متر جوبه و کانیو در محدوده اراضی موسوی، لوله گذاری به طول ۲۰۰ متر و جوبه گذاری به طول ۱۱۵۰ متر در خیابان پاسداران و میدان قدس، جوبه گذاری و جدول گذاری به طول ۴۰۰۰ متر در محدوده مهرشهر، جوبه گذاری به طول ۱۱۸۰ متر در خیابان انقلاب و جوبه گذاری و لوله‌گذاری به طول ۷۰۰ متر در خیابان شهید مطهری، به عنوان دیگر پروژه‌های اجرا شده در سطح شهر، نام برد.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند افزود: شهرداری در دوره ششم مدیریت شهری در راستای دفع آب‌های سطحی و جلوگیری از سیلاب‌های فصلی و انباشت آب، تا کنون ۲۲هزار و ۱۳۰ متر لوله‌گذاری، جوبه گذاری، جدول و کانیو را با هزینه ۲۸۰ میلیارد ریال در سطح شهر بیرجند اجرا کرده است.

حدیدی نژاد، هدف از اجرای این طرح ها را جمع‌آوری آب‌های سطحی و جلوگیری از سیلاب‌های فصلی، عنوان کرد و افزود: در بعضی از خیابان‌ها از جمله، حکیم نزاری و ۱۷شهریور، با حذف جوبه و اجرای لوله‌گذاری، هم از احداث جوبه روباز خودداری شده و هم عرض این خیابان‌ها، افزایش یافته است.

وی در خصوص طرحهای در دست اجرای شهرداری در راستای دفع آب‌های سطحی نیز گفت: شهرداری بیرجند در حال حاضر نیز اجرای فاز اول دفع آب‌های سطحی در خیابان انقلاب ۵ و خیابان شهید کلاهدوز را با لوله‌گذاری و اجرای جوبه به طول حدود ۴۰۰ متر و هزینه‌کرد حدود ۴۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۸۲۸ ریال و همچنین اجرای فاز دوم کانال خیابان الهیه را با اجرای کانال و لوله‌گذاری به طول حدود ۳۰۰ متر با هزینه‌کرد ۵۲ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۴۲ ریال، در دست اجرا دارد.