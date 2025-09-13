پخش زنده
نخستین جشنواره آشپزی با۳۰ غرفه غذایی در حوزه کیک و دسر، فینگرفود و آش محلی با حضور پرشور مردم در ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره آشپزی با هدف توانمندسازی زنان، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت نقشآفرینی بانوان در عرصه کارآفرینی در پارکینگ پارک سیفیه ملایر برگزار شد.
نازنین سلیمانی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم، در نظر داریم در آینده، بزرگترین رویدادهای غرب کشور را در ملایر برگزار کنیم و کارآفرینی را در کنار نشاط و شادی اجتماعی گسترش دهیم.
او تصریح کرد: این جشنواره همزمان با ششمین جشنواره ملی مبلمان منبت و جشنوارههای گردشگری ملایر برگزار شد و علاوه بر غرفههای غذایی، تعدادی غرفه حمایتی نیز با مشارکت اسپانسرها برپا شد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز حضور پررنگ بانوان در نخستین جشنواره آشپزی شهرستان ملایر را نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند این قشر در حوزه کارآفرینی و فرهنگسازی بیان کرد.
حجتالاسلام احد آزادیخواه گفت: در کمتر از دو هفته گذشته، ملایر هر دو روز میزبان رویدادهایی در سطح ملی بوده که نشان از پویایی فرهنگی و اجتماعی شهرستان دارد.
او با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای بومی در برگزاری جشنوارهها افزود: لازم است از هنرمندان محلی در حوزههای مختلف از جمله اجرا، تئاتر و گروههای موسیقی بهرهگیری شود تا جشنوارههای گردشگری یکماهه ملایر، آوردههای ماندگاری برای شهر به همراه داشته باشند.