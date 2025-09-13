رقابتهای جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ امروز در زاگرب آغاز می شود و سه نماینده مازندرانی در اوزان مختلف به مصاف حریفان خود میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با برگزاری مراسم قرعهکشی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، نمایندگان کشورمان در پنج وزن اصلی حریفان خود را شناختند. این رقابتها از ساعت ۱۲ امروز شنبه ۲۲ شهریورماه با حضور چهرههای مطرح جهانی و در جدولی فشرده و نفسگیر برگزار خواهد شد.
در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۶ کشتیگیر حضور دارند، احمد محمدنژاد جوان در دور نخست به مصاف جاشوا کرامر از اکوادور میرود و در صورت پیروزی، در دور دوم با نورالدین نوروزاف از آذربایجان مبارزه خواهد کرد. زائور اوگویف از روسیه و سودا از ژاپن نیز در سمت دیگر جدول قرار دارند و از مدعیان اصلی این وزن محسوب میشوند.
در وزن ۷۰ کیلوگرم با حضور ۲۹ کشتیگیر، امیرمحمد یزدانی جویباری در نخستین دیدار با کانان هیبتاف از آذربایجان پیکار میکند. در صورت عبور از این حریف، در دور دوم با برنده مبارزه میان شانون هانا از باهاماس و آنتونی وسلی از کیپ ورد روبرو خواهد شد. گروه یزدانی شامل چهرههای سرشناسی چون آئویاگی از ژاپن، اسماعیل موسکایف از مجارستان، راسادین از تاجیکستان و کازریک از روسیه است.
در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۵ نفر در آن رقابت میکنند، یونس امامی در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی میگیرد. در صورت پیروزی، در دور سوم با برنده دیدار سنور دمیرتاش از ترکیه و داسیلوا از برزیل مصاف خواهد داد. سالکازانوف از اسلواکی در گروه امامی قرار دارد و سیداکوف از روسیه در سمت دیگر جدول حضور دارد.
در وزن ۸۶ کیلوگرم با حضور ۲۹ کشتیگیر، کامران قاسمپور جویباری در دور نخست با موخامد عبداللهیف از قرقیزستان مبارزه میکند و در صورت برتری، در دور دوم با برنده دیدار هاده آیدوسی از چین و باتبیلگون نادامبات از مغولستان رقابت خواهد کرد. در گروه قاسمپور، ابراگیم کادیف از روسیه و زاهید والنسیا از آمریکا نیز حضور دارند که احتمال برخورد با کادیف در نیمهنهایی وجود دارد، اما والنسیا تا آن مرحله با نماینده کشورمان روبرو نخواهد شد.
در سنگینوزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۲۷ کشتیگیر در آن حضور دارند، امیرحسین زارع آملی در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم با برنده دیدار دمیتری دوسکوف از مولداوی و یانووان اسمیت از پورتوریکو مبارزه خواهد کرد. ویات هندریکسون از آمریکا در گروه زارع قرار دارد و احتمال برخورد این دو در مرحله نیمهنهایی وجود دارد.