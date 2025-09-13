ساختمان پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه درمانگاه تایباد که مراحل ساخت و ساز آن یک سال به طول انجامید، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر درمانگاه بسیجیان نبی‌ اکرم (ص) تایباد گفت: برای توسعه این واحد درمانی ۱۵ میلیارد ریالی خیرین منطقه کمک کرده‌اند و ۱۰ میلیارد ریال از سوی موسسه خدماتی درمانی بسیجیان خراسان رضوی هزینه شده است.

بهجتی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح، روزانه بیش از ۱۳۰ نفر در آن پذیرش می شوند و از خدمات درمانی مورد نیاز استفاده می‌ کنند.

وی بیان کرد: تعداد کادر درمانی واحد آزمایشگاه تنها درمانگاه تایباد ۱۰ نفر هستند و خدمات به بیماران با تعرفه‌های دولتی ارایه می‌ شود.

بهجتی اضافه کرد: هم اکنون آزمایشگاه درمانگاه تایباد به امکانات و تجهیزات پیشرفته مجهز است و در ردیف آزمایشگاه‌ های برتر خراسان رضوی قرار دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.