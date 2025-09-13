پخش زنده
امروز: -
در مسابقات گلف قهرمانی دختران کشور رده سنی زیر ۱۸ سال، آنیل شابخشی از شهرستان اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مسابقات گلف قهرمانی دختران کشور رده سنی زیر ۱۸ سال به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند تهران برگزار شد که آنیل شابخشی از شهرستان اصفهان در بخش انفرادی بر جایگاه نخست تکیه زد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
نتایج رقابتهای انفرادی قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال به شرح زیر است:
نفر اول: آنیل شفابخشی از شهرستان اصفهان؛ ۱۱۳ ضربه
نفر دوم: اسرا قدسی؛ ۱۱۵ ضربه
نفر سوم: صنم طاهریفرد؛ ۱۲۱ ضربه