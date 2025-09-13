پخش زنده
رییس پلیس راه خوزستان رعایت توصیههای ایمنی را در سفرهای پایانی شهریور ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رحیمی با تأکید بر اهمیت ایمنی در سفرهای شهریور گفت: رانندگان باید از رفتارهای پرخطر مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خودداری کنند.
او افزود: صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از اقداماتی که باعث تشدید گرههای ترافیکی میشود، از نکات مهم است.
رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: همکاران ما در طول مسیر حضور مستمر دارند و اقدامات لازم برای روانسازی ترافیک انجام میدهند، اما همراهی مردم نقش تعیینکنندهای در اجرای مقررات و پیشگیری از حوادث دارد تا سفرهای پایانی تابستان با ایمنی و سلامت به پایان برسد.
او با اشاره به افزایش حجم سفرها در نیمه دوم شهریور، از شهروندان خواست پیش از سفر نسبت به استعلام وضعیت راهها اقدام کرده و با رعایت توصیههای ایمنی، پلیس را در مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث یاری کنند.
سرهنگ رحیمی گفت: از ابتدای شهریور ماه، هر راننده ای که حتی یک تخلف حادثهساز انجام دهد، ابتدا جریمه و بعد گواهینامهاش به مدت سه ماه توقیف خواهد شد.