به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، در آستانه بازگشایی مدارس، تعداد ۱۴۰۰ بسته اقلام مورد نیاز به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان فاریاب توزیع شد.

محمد شهریاری رئیس کمیته امداد امام فاریاب گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل مدارس و حمایت‌های که لازم بود درخصوص رفع مشکلات تحصیلی دانش آموزان مددجویان صورت گیرد امروز با همت کمیته امداد، بخشداری‌ها و دهیاران شهرستان اقلامی شامل:کیف، دفتر، خودکار، مداد، مداد رنگی، خط کش، پاکن و تراش می‌باشد به ۱۴۰۰دانش آموز افراد تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.