کتابخانه ی باغچه گورالاو در روستای سرخه توت باحضور هنرمندان ،نویسنده گان ،شاعران و مردم روستاهای منطقه ی ژاورود و اورامان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کتابخانه های مشارکتی در منطقه ی ژاورود و اورامان گامی مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه در این مناطق برداشته است .
روستاهای سرسبز و آرام، جایی که کودکان با دنیای طبیعت و لحظات ساده زندگی آشنا میشوند، امروز نقطهای جدید برای آموختن، کشف کردن و رشد کردن گشوده میشود.
افتتاح کتابخانههای مشارکتی، گامی است در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و پرورش ذهنهای پویای نسل آینده. این کتابخانهها نه تنها مکانی برای مطالعه، بلکه فضایی برای تعامل، یادگیری و الهامبخشی خواهند بود
در دنیای امروز، دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی یکی از بزرگترین فرصتها برای رشد فردی و اجتماعی است، اما در بسیاری از روستاها، این دسترسی به راحتی امکانپذیر نیست.
این کتابخانهها، به عنوان یک پل ارتباطی، فرصتی است برای کودکانی که ممکن است در کنار زمینهای کشاورزی و در کوچههای باریک روستا زندگی کنند، تا دنیای بزرگتری را بشناسند
این کتابخانهها تنها محل ذخیره کتابها نیستند، بلکه مکانی برای تبادل ایدهها و گفتگوهای سازنده خواهند بود.
در اینجا، بچهها میتوانند با دوستان جدیدی آشنا شوند، مفاهیم جدیدی را بیاموزند و مهارتهایی کسب کنند که مسیر آیندهشان را روشنتر کند.