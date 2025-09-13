معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خام‌فروشی در بخش کشاورزی و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی از چالش‌های جدی است که باید توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ معاون وزیر صمت در نشست مشترک با بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، راهکار‌های توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری در استان بررسی شد.

معاون وزیر صمت در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی استان گفت: وزارت صمت آماده همکاری برای توسعه صنایع تبدیلی، غذایی، دارویی و حتی نساجی است.

ابراهیم شیخ بهره‌گیری از بازار بزرگ مصرف، همجواری مرزی و امکان صادرات می‌تواند زمینه‌ساز ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی در استان باشد.

تخصیص سه هزار میلیارد تومان سفر رئیس جمهور

استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به دستاورد‌های سفر اخیر رئیس‌جمهور گفت: بخشی از مصوبات این سفر با تخصیص سه هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است و تلاش ما این است که تسهیلات به شکل هدفمند توزیع شود و به سمت طرح‌های مولد حرکت کنیم.

بهمن نوری افزود: خام‌فروشی در بخش کشاورزی و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی از چالش‌های جدی استان است.

وی گفت: همچنین ظرفیت معدنی خراسان شمالی، به‌ویژه در حوزه سرب و مس، هنوز به محصول نهایی تبدیل نشده و نیازمند ایجاد واحد‌های فرآوری است.

نوری تأکید کرد: با اولویت‌بندی طرح‌ها و صدور مجوز‌های بی‌نام، مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل شده است. این مجوز‌ها در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری رونمایی خواهد شد و مبنای توزیع تسهیلات قرار می‌گیرد تا علاوه بر رونق کسب‌وکار، اشتغال پایدار نیز ایجاد شود.