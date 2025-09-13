پخش زنده
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل از اهدای جهیزیه، بستههای معیشتی و نوشت افزار به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان به خانوارهای کم برخوردار این شهرستانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل در نشست خبری گفت: از ابتدای امسال تاکنون و در راستای طرح قرار دوازدهم، ۳۰ سری جهیزیه، ۲ هزار بسته معیشتی و ۸۰۰ بسته مهر تحصیلی برای دانش آموزان، به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان بین خانوادههای کم برخوردار این شهرستانها توزیع شد.
سید محمد جوادپور با اشاره به ثبت ۲ وقف جدید به ارزش ۶ میلیارد تومان در شهرستان لاهیجان، افزود: احیا و تثبیت مالکیت موقوفات، سرمایه گذاری برای ایجاد درآمد پایدار، صیانت از موقوفات، اجرای درست نیات واقفان و آبادانی بقاع متبرکه از جمله مهمترین اولویتهای ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه است.