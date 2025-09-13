به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست این دوره بازآموزی گفت: این دوره به مدت ۲ روز و با حضور بیش از ۴۰ نفر از آقایان و بانوان در کوهستان گاماسیاب نهاوند برگزار شد.

ایرج جباری با بیان اینکه در این دوره، کوهنوردان وسنگنوردانی از ۹ استان کشور شرکت کردند افزود: در این دوره آموزش‌هایی از جمله صعود، فرود، ایجاد کارگاه و ساخت برانکارد با طناب به کوهنوردان داده شد.

او تاکید کرد: هدف از اجرای این دوره، آشنایی مربیان با علم روز، اشتراک گذاری تجربیات مربیان و دیدار چهره به چهره مربیانی است که در مناطق مختلف کشور هستند.

مربیانی که در این دوره موفق به کسب امتیاز شوند، مجوز تدریس را خواهند داشت.