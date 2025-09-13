به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: این واحد صنعتی تولید لوله ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه امروز دچار انفجار و سپس آتش سوزی شد که با حضور عوامل آتش نشانی شهرک صنعتی، این آتش مهار شد.

مهدی ناصری افزود: با توجه به آتش سوزی و انفجار، چهار نفر مصدوم شدند که یک نفر سرپایی در محل درمان شد و سه نفر دیگر به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اعزام شدند.

وی ادامه داد: علت وقوع انفجار و حادثه و میزان خسارت آتش سوزی توسط دستگاه‌ های متولی در دست بررسی است.

هم اکنون ۲۱۰ واحد فعال در شهرک کاویان فریمان وجود دارد.