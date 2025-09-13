پخش زنده
به مناسبت هفته وقف، دو موقوفه جدید در روستاهای شهرستان میناب ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب گفت: این موقوفات یک باب منزل مسکونی ١٢٠ مترمربعی در روستای شمجو بمنظور کمک به بیماران نیازمند، و یک قطعه زمین ٢٠٠ مترمربعی در روستای چاه اسماعیل برای ساخت مسجد بین راهی است.
محسن اسفندیارپور افزود: به همین مناسبت مشاوره وقف و پاسخ گویی به مسائل شرعی نیز در آستان حضرت ابوالفضل (ع) روستای شهمرادی میناب برگزار شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب گفت: روستای شهمرادی با ٨ هکتار، بیشترین موقوفات روستایی این شهرستان را دارد.
اسفندیارپور افزود: مشکل ٢٠ تَن از واقفان روستای شهمرادی نیز بررسی و راهنماییهای لازم صورت گرفت.
وی گفت: دهستان حکمی ١۵ هکتار موقوفه دارد.
از هجدهم تا ٢٣ شهریور هفته وقف نامگذاری شده است.