به مناسبت هفته وقف، دو موقوفه جدید در روستا‌های شهرستان میناب ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب گفت: این موقوفات یک باب منزل مسکونی ١٢٠ مترمربعی در روستای شمجو بمنظور کمک به بیماران نیازمند، و یک قطعه زمین ٢٠٠ مترمربعی در روستای چاه اسماعیل برای ساخت مسجد بین راهی است.

محسن اسفندیارپور افزود: به همین مناسبت مشاوره وقف و پاسخ گویی به مسائل شرعی نیز در آستان حضرت ابوالفضل (ع) روستای شهمرادی میناب برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب گفت: روستای شهمرادی با ٨ هکتار، بیشترین موقوفات روستایی این شهرستان را دارد.

بیشتر بخوانید: اعلام برنامه‌های هفته وقف در میناب

اسفندیارپور افزود: مشکل ٢٠ تَن از واقفان روستای شهمرادی نیز بررسی و راهنمایی‌های لازم صورت گرفت.

وی گفت: دهستان حکمی ١۵ هکتار موقوفه دارد.

از هجدهم تا ٢٣ شهریور هفته وقف نامگذاری شده است.