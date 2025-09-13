به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط‌عمومی استانداری خوزستان، سید محمد رضا موالی‌زاده جمعه شب در پیامی جان باختن جمعی از اهالی شهرستان لالی در سانحه رانندگی در شهرستان کوهرنگ را تسلیت گفت.

در متن پیام استاندار خوزستان آمده است: با قلبی آکنده از اندوه و تاثر عمیق، خبر جانگداز حادثه دلخراش سقوط مینی‌بوس در گردنه چری را دریافت کردیم، این مصیبت بزرگ، که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان و مصدومیت تعدادی دیگر شد، جامعه استان خوزستان و به‌ویژه بازماندگان این عزیزان را در سوگی بزرگ نشاند.

استاندار خوزستان در ادامه این پیام آورده است: اینجانب به نمایندگی از جامعهٔ بزرگ استان خوزستان، فقدان این عزیزان را به عموم مردم استان، به ویژه به بازماندگان داغدیده و مردم شریف شهرستان‌های آسیب‌دیده، صمیمانه تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و اجر، و برای مصدومان این حادثه آرزوی شفای عاجل دارم.

وی در ادامه یاداور شد: بی‌تردید، مدیریت استان در این ساعت‌های سخت، همراه و همدل با مردم آسیب‌دیده خواهد بود و کلیه‌ی دستگاه‌های مرتبط برای ارائهٔ خدمات لازم و پشتیبانی از خانواده‌های محترم آسیب‌دیده در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. از درگاه خداوند متعال برای ارواح مطهر جانباختگان علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسالت دارم.

صبح پنجشنبه ۲۰ شهریور یک دستگاه مینی‌بوس در گردنه چری بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد که در این سانحه رانندگی، ۶ نفر از اهالی شهرستان لالی جان خود را از دست دادند.

همچنین ۱۳ مصدوم این حادثه به بیمارستان امام رضا (ع) اردل و درمانگاه صمصامی شهرستان کوهرنگ منتقل شدند.