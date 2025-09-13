پخش زنده
کارت ورود به جلسه آزمون از امروز شنبه ۲۲ شهریور قابل دریافت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع داوطلبان آزمون استخدامی بانک مرکزی میرساند، کارت ورود به جلسه آزمون از امروز شنبه ۲۲ شهربور از طریق سامانه آزمون مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی azmon.smtc.ac.ir قابل دریافت خواهد بود.
داوطلبان گرامی میتوانند، با مراجعه به پرتال این مرکز به دریافت راهنمای حوزههای امتحانی در تهران و سایر استانها از طریق لینک https://www.smtc.ac.ir اقدام کنند.
در صورتی که اطلاعات مندرج در بندهای کارت ورود به جلسه مغایرتی وجود داشته باشد، داوطلبان میتوانند از طریق باجه رفع نقص الکترونیکی در حساب کاربری، از یکشنبه ۲۳ شهریور به اصلاح آن اقدام و کارت ورود به جلسه جدید دریافت کنند.
یادآوری میشود، آزمون بانک مرکزی در روز جمعه ۲۸ شهریور برگزار خواهد شد و همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر در روز برگزاری آزمون الزامی است.