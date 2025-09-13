پخش زنده
نرم افزار «قرآنهادی» قرائت و تفسیر قرآن را در فضایی جذاب بر روى گوشى هوشمند و تبلت ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نرمافزارهای قرآنی علاوه بر تسهیل دسترسی علاقهمندان به قرآن کریم، میتوانند به عنوان ابزاری کارآمد در آموزش قرآن، پژوهش و تدبر در آیات الهی مورد استفاده قرار گیرند.
نرم افزار «قرآنهادی» (القرآن الهادی) ویژه تلفن همراه است که نسخههای اندروید و iOS آن در صفحات ارائه نرم افزارهای دیجیتال داخلی و بینالمللی منتشر شده است. این نرمافزار با تمرکز بر آرامشبخشی و تجربه معنوی کاربر، مطالعه و تلاوت قرآن را به تجربهای ساده و دلنشین تبدیل کرده است.
این نرم افزار متن کامل قرآن کریم را در کنار چندین ترجمه فارسی، تفسیرهای معتبر (از جمله المیزان، نمونه و نور)، ترتیل آیه به آیه با صدای قاریان مختلف، ترجمههای گویا و امکان نشانهگذاری و یادداشت نویسی آیات در اختیار کاربران قرار میدهد.
همچنین قابلیت پشتیبانگیری و بازگردانی اطلاعات و بخش «آیهروز» از دیگر امکانات این برنامه است.
از جمله نقاط قوت نرم افزار قرآنهادی میتوان به جامعیت آن در ارائه متن، ترجمه و تفسیرهای متعدد اشاره کرد. این قابلیت در کمتر نرم افزار قرآنی دیده میشود.
همچنین این برنامه امکانات صوتی مانند پخش ترتیل و ترجمه گویا، مطالعه و حفظ قرآن را برای علاقهمندان سادهتر میکند. قابلیت شخصیسازی از طریق نشانهگذاری و یادداشتنویسی نیز تجربه کاربری را ارتقا داده است.
آیکونها و دکمهها به سبک مینیمال و با خطوط نرم طراحی شدهاند تا حس آرامش و تمرکز را منتقل کنند. ناوبری در نرم افزار بسیار روان است و کاربران میتوانند به راحتی به بخشهایی مانند «جستجوی آیات»، «پخش تلاوت» و «ذکر روزانه» دسترسی داشته باشند.
جزئیات هنری، از جمله المانهای اسلیمی و خطوط نستعلیق، در بخشهایی مانند پسزمینه سورهها به کار رفته است و بدون ایجاد شلوغی، حس معنویت و سنت را به کاربران منتقل میکند.
رنگبندی و جلوههای بصری یکی از نقاط قوت قرآن هادی است و انتخاب رنگ آرامشبخش برای صفحه شامل؛ رنگهای آبی، سبز و کرم علاوه بر زیبایی بصری، باعث تمرکز بیشتر و کاهش فشار بر چشم میشوند.
متنها معمولاً با رنگهای تیره روی پسزمینه روشن نمایش داده میشوند تا خوانایی حفظ شود و دکمهها و المانهای تعاملی با رنگهای پررنگ و قابل شناسایی، طراحی شدهاند. استفاده از سبز به عنوان رنگ غالب، تداعیکننده رشد، امید و آرامش است و آبی حس سکون و معرفت را منتقل میکند.
همچنین نرم افزار حالت شب، دارد که پسزمینه تیره و متن روشن ارائه میدهد تا مطالعه در شب راحتتر باشد و فشار به چشم کاهش یابد.
با وجود استقبال کاربران، گزارشهایی از بروز مشکلاتی همچون بسته شدن ناگهانی برنامه در نسخههای خاص منتشر شده است. علاوه بر این، تفاوت محتوایی نسخهها (فارسی، انگلیسی یا عربی) ممکن است باعث سردرگمی کاربران شود. هرچند توسعهدهندگان اعلام کردهاند دادههای کاربران با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمیشود، اما توصیه میشود پیش از نصب، بخش «ایمنی داده» و سیاستهای حریم خصوصی بررسی شود.
قرآنهادی نمونهای از ترکیب فناوری و هنر اسلامی است که مطالعه قرآن را برای کاربران با هر گروه سنی، به تجربهای دلنشین و معنوی تبدیل میکند. طراحی هنری، رنگبندی مناسب و رابط کاربری روان، باعث شده است این نرمافزار علاوه بر کاربرد آموزشی، یک ابزار آرامشبخش و روحانی باشد.
در مجموع نرم افزار قرآنهادی نمونهای موفق از تلاشهای انجام شده در زمینه ارائه محتوای قرآنی در بستر دیجیتال است که میتواند برای علاقهمندان به تلاوت، ترجمه و تفسیر قرآن بسیار سودمند باشد.
هر چند برخی نواقص فنی در گزارش کاربران دیده میشود، اما مجموعه قابلیتهای آن نشاندهنده ظرفیت بالای این نرمافزار در پاسخگویی به نیازهای قرآنی نسل جدید است و میتواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی و تعمیق اُنس با کلام وحی در فضای مجازی ایفا کند.