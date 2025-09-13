اولین همایش سراسری هم اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور به منظور بررسی مشکلات و راهکار‌های توسعه مناسبات تجارت خارجی در یزد آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همه کارگزاران حوزه تجارت خارجی ایران اعم از معاونان سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها، روسای اداره‌های بازرگانی، خارجی بانک مرکزی در این همایش حضور دارند.

قناد زاده افزود: به علت پیشرو بودن یزد در حوزه تجارت خارجی این نشست در یزد برگزار شد و قرار است مسائل و مشکلات و راهکار‌های توسعه مناسبات تجارت خارجی بررسی شود.

وی گفت: پیمایش وضعیت تجارت خارجی استان‌ها،برگزاری کارگاه‌هایی برای انتقال دانش، آخرین وضعیت صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه و کارگاه‌های آموزشی و میز خدمت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از اهداف این همایش است.