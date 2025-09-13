

به گزارش



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:همچنین تاکنون در سطح ۲۲۵ هکتار از مزارع ذرت استان، مبارزه ی شیمیایی با آفت ذرت در مزارع استان اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کامران پیرزادی گفت:از ابتدای امسال تاکنون، در سطح ۲۲۶هزار و ۴۹۲ هکتار محصولات زراعی، ردیابی فرمونی و مشاهده‌ای پایش آفت در محصولات پاییزه و بهاره استان انجام شده است.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:همچنین تاکنون در سطح ۲۲۵ هکتار از مزارع ذرت استان، مبارزه ی شیمیایی با آفت ذرت در مزارع استان اجرا شده است.



وی بیان کرد:با خرید و توزیع بیش از ۵۰۰ فرمون جلب‌کننده آفت برگخوار پاییزه ذرت و ۲۰۰ عدد انواع تله، ایستگاه‌های پیش‌آگاهی در ۵۷ مرکز استان و ۱۱ شهرستان‌ استان تجهیز و ایجاد شده است.

پیرزادی با اشاره به نزدیک شدن به فصل پاییز و‌ کاهش دما ، ضمن هشدار نسبت به احتمال طغیان آفت ، بر ضرورت پایش و مبارزه ی شیمیایی در مزارع آلوده قبل از ۴۰ روزگی ذرت و برداشت زودهنگام مزارع آلوده تاکید کرد.





