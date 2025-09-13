مبارزه با آفت کرم برگخوار در مزارع ذرت لرستان
مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی لرستان از مبارزه با آفت کرم برگخوار پاییزه در سطح ۲۲۵ هکتار از مزارع ذرت استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛کامران پیرزادی گفت:از ابتدای امسال تاکنون، در سطح ۲۲۶هزار و ۴۹۲ هکتار محصولات زراعی، ردیابی فرمونی و مشاهدهای پایش آفت در محصولات پاییزه و بهاره استان انجام شده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:همچنین تاکنون در سطح ۲۲۵ هکتار از مزارع ذرت استان، مبارزه ی شیمیایی با آفت ذرت در مزارع استان اجرا شده است.
وی بیان کرد:با خرید و توزیع بیش از ۵۰۰ فرمون جلبکننده آفت برگخوار پاییزه ذرت و ۲۰۰ عدد انواع تله، ایستگاههای پیشآگاهی در ۵۷ مرکز استان و ۱۱ شهرستان استان تجهیز و ایجاد شده است.
پیرزادی با اشاره به نزدیک شدن به فصل پاییز و کاهش دما ، ضمن هشدار نسبت به احتمال طغیان آفت ، بر ضرورت پایش و مبارزه ی شیمیایی در مزارع آلوده قبل از ۴۰ روزگی ذرت و برداشت زودهنگام مزارع آلوده تاکید کرد.