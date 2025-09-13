پخش زنده
جهادگران و خیران حوزه درمان ۴۲۰ نفر را در درمانگاه خیریه آبادان درمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل درمانگاه خیریه حاج قاسم سلیمانی گفت: چهل پزشک متخصص، عمومی، پرستار، روانشناس، بهیار و ماما با حضور در درمانگاه تازه تاسیس شهید قاسم سلیمانی ۴۲۰ نفر را در بخشهای مختلف معاینه و درمان کردند.
مکی یازع افزود: در بخشهای مختلفِ دندانپزشکی ۸۰ نفر، چشم پزشکی ۹۰ نفر، متخصص اطفال ۳۰ زنان و زایمان ۴۰ سونوگرافی ۳۰ رادیولوژی ۴۰ پزشک عمومی ۲۰۰ مامایی ۲۰ و متخصص داخلی ۴۰ مورد معاینه و درمان رایگان قرار گرفتند.
در این اقدام جهادی که برای درمان افراد تحت پوشش خیریههای مختلف بهزیستی و کمیته امداد برنامهریزی شده بود ۲۵۰ میلیون تومان دارو مصرف شد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین ۵۰ میلیون تومان وسایل آزمایشگاهی و ۳۵۰ میلیون تومان نیز ملزومات مورد نیاز دندانپزشکان مورد استفاده قرار گرفت.
در بخش دیگر این برنامه خیران ۴۲۰ بسته معیشتی شامل مرغ، برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز خانوادهها را به آنها اهدا شد.
درمانگاه خیریه شهید قاسم سلیمانی با امکانات و تجهیزات بروز ساخته شده و قرار است به زودی در بخشهای مختلف از جمله داروخانه، سونوگرافی، آزمایشگاه، تشخیص تراکم استخوان و مرکز دیابت مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
رییس این درمانگاه هم از عقد قرارداد با همه بیمه ها خبر داد و گفت: این درمانگاه بزودی و پس از افتتاح رسمی به همه اقشار جامعه خدمات رسانی می کند.