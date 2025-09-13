پخش زنده
مرکز آزمون جهاددانشگاهی از اعلام نتایج نهایی دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (وزارت کشور) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارنامه نتایج اولیه آزمون دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است، ادامه فرآیند استخدامی داوطلبان پذیرفته شده نهایی از طریق وزارت کشور و استانداریها اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنیاست؛ دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی با شرکت حدود ۱۰۸ هزار داوطلب توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی در استانهای مختلف و ۵۷ شهر برگزار شد.