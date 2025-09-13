

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،لایق خسروی، مسئول این پناهگاه با اعلام خبر مهار آتش‌سوزی گفت: پس از وقوع آتش در منطقه، نیرو‌های یگان حفاظت بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از چندین ساعت تلاش مداوم، موفق به مهار شعله‌ها شدند.

وی با اشاره به خطر تکرار آتش‌سوزی‌ها در فصل گرما افزود: به دلیل دمای بالای هوا و افزایش تراکم پوشش گیاهی، احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی در جنگل‌ها و مراتع افزایش یافته است. از شهروندان تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

خسروی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

پناهگاه حیات‌وحش بیستون با وسعت ۴۰ هزار هکتار، به دلیل دامنه ارتفاعی متغیر، تنوع اقلیمی و خاک مناسب، از غنی‌ترین مناطق گیاهی کشور محسوب می‌شود. در این منطقه ۳۸۷ گونه گیاهی شناسایی شده که ۴۲ گونه آن انحصاری ایران است. گونه‌هایی همچون ارژن، زالزالک، بلوط ایرانی، آلبالوی وحشی، بابونه، لاله واژگون و گل گاوزبان از پوشش‌های شاخص منطقه به شمار می‌روند.