مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: پویش ملی ایران سرفراز در استان برگزار می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد سعیدی پور افزود: در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در شهر‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات لازم برای اجرای این طرح در مدارس ادامه داد: در راستای این طرخ سه هزار و ۷۰۰ عدد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مدارس نصب و برافراشته می‌شود.