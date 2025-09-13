برگزاری پویش ملی ایران سرفراز در خوزستان
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: پویش ملی ایران سرفراز در استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اقدامات لازم برای اجرای این طرح در مدارس ادامه داد: در راستای این طرخ سه هزار و ۷۰۰ عدد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مدارس نصب و برافراشته میشود.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به اینکه طرح پویش ملی ایران سرفراز با هدف تقویت هویت ملی و انسجام فرهنگی در میان دانشآموزان برگزار میشود، خاطر نشان کرد: این طرح همزمان با بازگشایی مدارس برگزار خواهد شد.