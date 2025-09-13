به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین جشنواره اسب اصیل کُردی با حضور اسب‌سوارانی از شهر‌های مختلف کشور به میزبانی سریش آباد و به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) و گرامیداشت هفته وحدت برگزار شد.

مسئول برگزاری این همایش گفت: در این همایش بیش از ۴۰ اسب سوار از شهر‌های قروه، همدان، سرش آباد، سنقر، فلآورجان و کرمانشاه حضور دارند.

حسین وش افزود: در این جشنواره، اسب‌ها و سوارکارانی از ۴ استان کردستان، کرمانشاه، اصفهان، و همدان حضور یافتند و سریش آباد با دارا بودن ۳۰ مرکز پرورش اسب و حدود ۲۵۰ راس اسب یکی از شهر‌های پیشرو در صنعت اسب در منطقه است.

وی گفت: هدف اصلی برگزاری این همایش نشان دادن اسب‌های اصیل منطقه و آشنایی بیشتر با اسب‌های اصیل کردی و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی است.

اسب کُردی یا اسب کُرد، یکی از نژاد‌های اسب اصیل ایران است که در منطقه کردستان و کرمانشاه نشأت گرفته و در کنار کاسپین، ترکمن، اصیل و دره شوری یکی از نژاد‌های اسب اصیل بومی ایران به شمار می‌رود.