پخش زنده
امروز: -
اولین جشنواره اسب اصیل کُردی درسریش آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین جشنواره اسب اصیل کُردی با حضور اسبسوارانی از شهرهای مختلف کشور به میزبانی سریش آباد و به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) و گرامیداشت هفته وحدت برگزار شد.
مسئول برگزاری این همایش گفت: در این همایش بیش از ۴۰ اسب سوار از شهرهای قروه، همدان، سرش آباد، سنقر، فلآورجان و کرمانشاه حضور دارند.
حسین وش افزود: در این جشنواره، اسبها و سوارکارانی از ۴ استان کردستان، کرمانشاه، اصفهان، و همدان حضور یافتند و سریش آباد با دارا بودن ۳۰ مرکز پرورش اسب و حدود ۲۵۰ راس اسب یکی از شهرهای پیشرو در صنعت اسب در منطقه است.
وی گفت: هدف اصلی برگزاری این همایش نشان دادن اسبهای اصیل منطقه و آشنایی بیشتر با اسبهای اصیل کردی و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی است.
اسب کُردی یا اسب کُرد، یکی از نژادهای اسب اصیل ایران است که در منطقه کردستان و کرمانشاه نشأت گرفته و در کنار کاسپین، ترکمن، اصیل و دره شوری یکی از نژادهای اسب اصیل بومی ایران به شمار میرود.