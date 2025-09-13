معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از ارزیابی یک میلیون و سیصد هزار نوآموز در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی و تأسیس و توسعه رشته‌های مهارت‌محور برای دانش‌آموزان استثنایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا خصالی با اشاره به طرح مهر و بازگشایی مدارس گفت: هرساله در وزارت آموزش و پرورش اواخر اسفند ستادی به نام پروژه مهر تشکیل می شود که مسئولیت مستقیم بازگشایی مدارس و رصد برنامه‌ها تا پیشبرد و حصول نتیجه به عهده دارد. در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هم به تبع وزارت آموزش و پرورش این ستاد تشکیل شده است که مسائل مرتبط با دانش‌آموزان استثنایی را پیگیری می‌کند. در این ستاد کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظایف مختص خود را دارند و برنامه هایی را پیش می‌برند.

وی افزود: بحث بازگشایی مدارس در آموزش و پرورش استثنایی معنای دیگری هم دارد، چرا که یکی از وظایف مهم و ملی این سازمان موضوع سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است. در چند سال گذشته مراکز ما که در حوزه اختلالات یادگیری فعالیت داشتند، به مراکز جامع سنجش، آموزش، توان‌بخشی و مداخله بهنگام ارتقا پیدا کردند و فرآیند سنجش در این مراکز به صورت تخصصی انجام می‌شود.

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و سیصد هزار نوآموز در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ارزیابی شده‌اند و این برنامه برای سال تحصیلی آینده طبق تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منعقد شده است به سن چهارسال کاهش پیدا کرده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی پیش رو حدود سه میلیون کودک در این برنامه ارزیابی شوند که فرآیند آن از مهرماه آغاز می‌شود و این غربالگری با هدف پیشگیری، تشخیص و تعیین کارنامه رشدی و تربیتی نوآموزان صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اگر این ارزیابی‌ها در سنین پایین‌تر صورت گیرد، موجب مداخله بهنگام می‌شود و ناهنجاری‌های روانی و جسمی در جامعه کاهش پیدا می‌کند. پیشگیری یکی از اصول سلامت فردی و اجتماعی است که با کمک مداخله بهنگام می‌توان مدیریت مطلوب را انجام داد.

خصالی درخصوص فضای آموزشی دانش‌آموزان استثنایی گفت: سرانه آموزشی در برنامه هفتم توسعه برای هر دانش آموز ۶.۱ متر مربع است اما در حال حاضر در آموزش و پرورش استثنایی برای هر دانش‌آموز ۹ متر مربع است.

وی افزود: اما براساس استانداردهای جهانی سرانه فضای آموزشی دانش‌آموزان استثنایی ۲۵ متر مربع است و ما سه برابر از نرم جهانی عقب‌تر هستیم. قرار است با نهضت مدرسه‌سازی مطابق با استانداردهایی که هر طیف دانش‌آموز استثنایی دارد، اقداماتی صورت گیرد.

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص اقداماتی که در دولت چهاردهم در سازمان آموزش و پرورش استثنایی صورت گرفته است، گفت: در این مدت سازمان مسائل مهم را احصا کرده و در نظام مسائل خود آورده است و بر اساس برنامه هفتم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد بالا دستی، «سند راهبردی و برنامه عملیاتی» سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تدوین شده است.

وی در خصوص یکی شاخص‌های این سند گفت: نرخ پوشش تحصیلی در برنامه هفتم توسعه صد درصد است. بر همین اساس در این سند آموزش و پرورش استثنایی خود را مکلف کرده‌ است که دانش آموز بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

خصالی ادامه داد: یکی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پوشش تحصیلی، سرویس ایاب و ذهاب رایگان دانش‌آموزان استثنایی است که در سال تحصیلی پیش رو با حمایت سازمان برنامه و بودجه و وزرات آموزش و پروش، سرویس ایاب و ذهاب در سه ماه اول برنامه‌ریزی شده است.

خصالی با اشاره به دستاوردهای دانش ‌آموزان استثنایی گفت: در مسابقات بین المللی المپیاد دانش‌آموزی، دوازده دانش‌آموز با نیاره ویژه شرکت کردند که توانستند در رشته‌های مختلف ورزشی چهارده مدال کسب کنند.

وی افزود: هم‌چنین در کنکور سال جاری دانش آموزان استثنایی رتبه‌های خوبی کسب کرده‌اند و رتبه دوزاده کنکور انسانی امسال، یک دانش‌آموز با آسیب بینایی است.

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: یکی از وظایف سازمان مناسب‌سازی محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی و چاپ کتب بریل است که برای سال جاری تاکنون ۲۲ هزار جلد کتاب بریل و هزار فایل صوتی تهیه و برای ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها ارسال شده است.

وی درخصوص توسعه رشته‌های مهارت محور گفت: در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی شده است تا پنجاه درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در رشته‌های مهارت‌محور تحصیل کنند و یکی از سیاست‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاسیس و توسعه رشته‌های مهارت‌محور است.

وی افزود: آموزش مهارت به دانش‌آموزان استثنایی با هدف توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی و رسیدن دانش‌آموز به خودکفایی اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود که دانش‌‌آموز بتواند در پایان دوره تحصیل ایفای نقش مثبت داشته باشد.

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی قرار است با همکاری سازمان بهزیستی و سازمان فنی حرفه‌ای کشور، مراکز مهارت‌محور برای این دانش‌آموزان تاسیس کند و هم‌چنین برگزاری جشنواره ملی مهارت هم از جمله برنامه‌ها در این زمینه است.