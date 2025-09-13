بنیاد علوی امسال نیز در راستای عدالت آموزشی و کمک به خانواده‌های کم‌درآمد، ۱۳ هزار و ۶۰۰ بسته نوشت‌افزار و لوازم تحصیلی را در استان آذربایجان‌غربی توزیع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با آغاز سال تحصیلی جدید، بنیاد علوی در قالب «پویش مهر علوی» اقدام به توزیع ۱۳ هزار و ۶۰۰ بسته آموزشی میان دانش‌آموزان نیازمند آذربایجان‌غربی کرده است.

دیمن کاشفی‌دوست، مجری برنامه‌های علوی در این استان اعلام کرد: این بسته‌ها شامل نوشت‌افزار و اقلام ضروری تحصیلی هستند و برای دانش‌آموزان سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم طراحی شده‌اند.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و تحقق عدالت آموزشی است. تمامی اقلام موجود در بسته‌ها از محصولات باکیفیت ایرانی انتخاب شده‌اند تا علاوه بر تأمین نیاز‌های تحصیلی، از تولید داخلی نیز حمایت شود.

کاشفی‌دوست با اشاره به رویکرد اجتماعی بنیاد علوی گفت: اجرای این پویش گامی در جهت کاهش نابرابری‌های آموزشی در کشور به‌ویژه در مناطق محروم است و با افزایش انگیزه تحصیلی، از ترک تحصیل دانش‌آموزان آسیب‌پذیر جلوگیری می‌کند.

پویش مهر علوی هر سال با هدف تقویت فرهنگ همیاری و همدلی، در مناطق مختلف کشور اجرا می‌شود.