جشنواره گردو و بادام علی‌آباد دمق، در امتداد جشنواره‌های مبل و منبت، انگور و آلبالوی زنگنه شهرستان ملایر است که ۲۸ شهریور به ایستگاه چهارم می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دهیار علی‌آباد دمق با بیان اینکه چهارمین جشنواره گردو و بادام شامل برپایی غرفه محصولات محلی و کشاورزی، پیاده‌روی و ارائه غذا‌های محلی است افزود: این جشنواره فرصت بسیار خوبی برای معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این منطقه به شمار می‌رود.

باقر هاشمی با بیان اینکه یکی از وجه تمایز جشنواره امسال با سال‌های گذشته برگزاری مراسم پیاده‌روی در صبح است، افزود: پیاده‌روی ساعت ۶ صبح از ابتدای گلزار شهدا به سمت سالن ورزشی خیّرساز برادران محسنی با حضور مسئولین و اهالی شهر برگزار می‌شود.

او با اشاره به اینکه علی‌آباد دمق با ۱۵۷ هکتار وسعت طرح هادی روستا، دارای ۴۵۰ هکتار اراضی بادام و گردو است، تاکید کرد: ۲۳۰ هکتار از اراضی علی آباد مختص کشت بادام دیم است و نیازی به آب ندارد و به نوعی کمک حال کشاورزان به شمار می‌رود.

دهیار علی‌آباد دمق از برپایی ایستگاه صلواتی و پخش صبحانه در چهارمین جشنواره گردو و بادام شهر علی‌آباد دمق خبر داد و افزود: همچنین جهاد کشاورزی امسال مراسم تجلیل از ۱۰ کشاورز نمونه علی آباد دمق را که شامل پنج نفر بادامکار و پنج نفر گردوکار است همراه با اهدای جوایز نفیس برگزار می‌کند.

هاشمی تصریح کرد: امسال همچنین مراسم قرعه‌کشی از بین شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی خانوادگی و اهدای جوایز برگزاری مسابقات متنوع همراه با جوایز نفیس در جشنواره برگزار می‌شود.