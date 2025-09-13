به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر اسماعیل موسوی اصل با بیان اینکه خودکشی یکی از مشکلات مهم بهداشت روان در جهان است که سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد، اظهار کرد: بر اساس سازمان جهانی بهداشت، هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر در دنیا به دلایل مرتبط با سلامت روان و فشار‌های روانی دست به خودکشی می‌زنند. پیشگیری از خودکشی یکی از اولویت‌های مهم نظام‌های بهداشتی و درمانی است و یکی از عوامل کلیدی در پیشگیری از این آسیب، ارتقاء سواد سلامت روان در جامعه است.

وی در پاسخ به این سوال که سواد سلامت روان چیست؟، بیان داشت: سواد سلامت روان به مجموعه دانش، نگرش‌ها و مهارت‌هایی گفته می‌شود که افراد را قادر می‌سازد تا مسائل مربوط به سلامت روان خود و دیگران را بشناسند، درک کنند و به موقع برای درمان و پیشگیری اقدام کنند. افرادی که سواد سلامت روان بالاتری دارند، قادرند نشانه‌های اختلالات روانی و بحران‌های روحی را بهتر تشخیص دهند و به دنبال کمک‌های مناسب بروند. ضمن داشتن آگاهی از نشانه‌های اختلالات و مراجعه برای درمان، آگاهی از منابع ارائه دهنده‌ی خدمات مرتبط در این زمینه نیز بسیار اهمیت دارد. شناخت باور‌های غلط و نادرست در رابطه با رفتار خودکشی را می‌توان در دسته مهارت‌های لازم برای هر فرد سالم قرار داد. مولفه دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد آگاهی از روش‌های خودکارآمدی فردی است که باید به عنوان یک مهارت آموزش داده شود.

دکتر موسوی اصل می‌گوید: ارتقاء سواد سلامت روان در جمعیت عمومی منجر می‌شود به:

شناسایی به موقع علائم خطر : افراد و خانواده‌ها با داشتن دانش کافی درباره علائم افسردگی، اضطراب، و افکار خودکشی می‌توانند به موقع نسبت به مراجعه به متخصص اقدام کنند.

: افراد و خانواده‌ها با داشتن دانش کافی درباره علائم افسردگی، اضطراب، و افکار خودکشی می‌توانند به موقع نسبت به مراجعه به متخصص اقدام کنند. کاهش انگ و تبعیض : سواد سلامت روان باعث می‌شود افراد کمتر به بیماری‌های روانی به چشم ضعف یا شرمساری نگاه کنند و از ترس قضاوت شدن به دنبال کمک نروند.

: سواد سلامت روان باعث می‌شود افراد کمتر به بیماری‌های روانی به چشم ضعف یا شرمساری نگاه کنند و از ترس قضاوت شدن به دنبال کمک نروند. افزایش مهارت‌های مقابله‌ای : آموزش سواد سلامت روان به افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان، می‌تواند مهارت‌های مقابله با استرس، اضطراب و مشکلات اجتماعی را بهبود ببخشد و از بروز بحران‌های روانی جلوگیری کند.

: آموزش سواد سلامت روان به افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان، می‌تواند مهارت‌های مقابله با استرس، اضطراب و مشکلات اجتماعی را بهبود ببخشد و از بروز بحران‌های روانی جلوگیری کند. ارتباط بهتر با متخصصان سلامت روان: افرادی که سواد سلامت روان دارند، بهتر می‌توانند درمان خود را پیگیری کنند و با روان‌درمانگر یا پزشک خود همکاری کنند.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان راهکار‌های ارتقاء سواد سلامت روان برای پیشگیری از خودکشی را به شرح زیر عنوان کرد:

آموزش همگانی : برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آموزش‌های عمومی در مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری.

: برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آموزش‌های عمومی در مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری. توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی : برای معلمان، والدین، کادر درمان و افراد جامعه جهت شناسایی به موقع علائم خطر.

: برای معلمان، والدین، کادر درمان و افراد جامعه جهت شناسایی به موقع علائم خطر. استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی: بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها برای انتقال پیام‌های سلامت روان و کاهش انگ.

وی در پایان با اشاره به اینکه پیشگیری از خودکشی نیازمند همکاری گسترده بین جامعه، خانواده‌ها، نظام‌های درمانی و سیاستگذاران است، اظهار داشت: ارتقاء سواد سلامت روان، به عنوان یکی از راهکار‌های کلیدی، می‌تواند به کاهش چشمگیر نرخ خودکشی کمک کند. با افزایش دانش و آگاهی جامعه نسبت به مسائل سلامت روان، افراد بهتر می‌توانند خود و دیگران را حمایت کنند و در مسیر زندگی سالم و بهبود کیفیت زندگی گام بردارند.