به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛احمد مهرانی گفت : دو نوجوان گردشگر که به ارتفاعات دیواره آبشار سمیرم رفته بودند در مکانی خطرناک گرفتار شده که با کمک تیم های عملیاتی کوهستان جمعیت هلال احمر سمیرم نجات یافتند .

وی افزود :دو تیم امدادی شامل 10 نفر نجاتگر کوهستان موفق شدند بعد از ی عملیات 5 ساعته دو گردشگر را با رعایت نکات فنی به پایین دیواره ابشار مکان امن منتقل کنند .

رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم گفت: این دو گردشگر اهل ایرانشهر با بی احتیاطی و بدون تجهیزات به دیواره آبشار رفته بودند .

در سال جاری این دومین حادثه در دیواره آبشار سمیرم است که با ورود به موقع امدادگران حادثه دیده گان نجات پیدا کردند .

آبشار سمیرم با 70 متر ارتفاع در فاصله 5 کیلومتری شرق شهر سمیرم واقع شده است .