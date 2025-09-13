به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فعال حوزه وحدت، در جمع نمازگزاران اهل سنت مسجد جامع احناف صالح‌ آباد، ضمن هشدار درباره فقر اخلاقی به عنوان بزرگ‌ ترین مشکل جامعه گفت: امروزه مشکل اصلی اسلام این است که دشمنان با ایجاد تفرقه به دنبال نابودی اصول اسلام هستند، از مسلمانان می خواهم با الگوگیری از سیره پیامبر اسلام (ص) و تحکیم مشترکات، در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنند و فاجعه غزه را فراموش نکنند.

حجت‌ الاسلام یدالله دامن پاک با بیان اینکه امروز جامعه نه فقط با فقر معیشتی، بلکه با فقر اخلاقی دست به گریبان است، افزود: بزرگ‌ ترین فقری که امروز نسل جوان ما را تهدید می‌ کند، فقر اخلاقی است که از درون خانواده شروع شده است و تنها درمان این معضل، عمل به سیره و رفتار پیامبر اعظم (ص) است.

وی با ذکر داستان احترام پیامبر به جنازه یک یهودی در مدینه، ادامه داد: برای پیامبر (ص) انسانیت مهم بود؛ امروز مشکل ما شیعه و سنی نیست، مشکل ما عمل نکردن به همین اصول انسانی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان اسلام فراتر از ایجاد اختلاف بین مذاهب رفته‌ اند، تصریح کرد: استکبار جهانی موجودیت کل اسلام را نشانه رفته است، آنها با چکش تفرقه، در هر منطقه مسلمان نشین به شکل خاصی عمل می‌ کنند.

یدالله دامن پاک با انتقاد از غفلت مسلمانان از اصول و پرداختن به اختلافات فرعی فقهی، گفت: ما باید به اصول توجه کنیم و از علمای تقریبی که چراغ هدایت هستند، بهره بگیریم.

وی افزود: به وصیت امام حسن عسکری (ع) به شیعیان برای شرکت در نماز و تشییع جنازه دیگر فرق اسلامی و همچنین فتاوای علمای الازهر مصر در جواز رجوع به فقه امامیه اشاره کرد و آن را الگویی برای وحدت عملی دانست.

وی با تلاوت آیه ۶۵ سوره انعام به پیامد‌های تفرقه اشاره کرد و ادامه داد: تفرقه بین امت علاوه بر جنگ و خونریزی و بلایای طبیعی، آثار دیگری از قبیل ضعف در نیروی اجتماعی و متمرکز نبودن قوا را نیز در پی دارد و در مقابل، اگر وحدت باشد، امنیت، عزت، اقتدار دینی و ملی و رشد جامعه به وجود می‌ آید.

دامن پاک در پایان با بیان اینکه فاجعه غزه زخمی بر پیکره اسلام است، از حکام اسلامی و امت اسلام سوال کرد: «کجایند حکام اسلامی؟ (مگر نمی بینند) مردم مظلومی را که برای غذا به ریشه گیاهان قناعت می‌ کنند، زیر بمباران هستند و کسی برای آنان فریاد نمی‌ زند و قطعا کسی که ندای فریادخواهی مسلمانی را بشنود و حمایت نکند، مسلمان نیست پس باید همه مسلمانان در مقابل استکبار و جنایات آنان در فلسطین، ید واحده باشند.

در پایان مراسم کتابی که با موضوع وحدت توسط سخنران برنامه حجت الاسلام والمسلمین یدالله دامن پاک تالیف وچاپ شده بوده به امام جمعه اهل سنت صالح آباد اهداء شد.