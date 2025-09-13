به مناسبت هفته وحدت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی ، ارائه خدمات معیشتی و امدادی به بازنشستگان رده‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در جنوب غرب کشور اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احمدعلی بهمن زاده مدیر کانون وابستگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا اظهار داشت: طبق منویات مقام معظم رهبری و حمایت فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا، خدمت رسانی به رزمندگان بازنشسته رده‌های نیروی زمینی سپاه در حال انجام است.

وی افزود: تجارب گرانسنگ رزمندگان غیور دیروز سپاه بهترین پشتوانه برای بدنه سپاه برای تداوم مسیر نورانی امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رژیم صهیونی است.

سرهنگ بهمن زاده با بیان بخشی از برنامه‌ها و خدمات گسترده این کانون در راستای برطرف نمودن دغدغه فرهنگی بازنشستگان و کاهش مشکلات معیشتی آنان ادامه داد: در سال‌جاری با مشارکت گسترده وابستگان عزیز، شبکه سازی فضای مجازی، اردو‌های خانوادگی وابستگان، معرفی به دوره‌های عقیدتی تربیت و تعالی، دیدار از فرماندهان و کارکنان وابسته، حضور در مسابقات مقدماتی و نیمه نهایی قرآن کریم، جلسات هم اندیشی، ایستگاه‌های سلامت، گردهمایی‌هایی تحت عناوین: مدیران کانون‌ها، خانواده مستمری بگیران، خانواده‌های متوفیان وابسته، وابستگان سرپرست، معین توسط قرارگاه منطقه‌ای کربلا برگزار شد.

وی افزود:بخشی از برنامه‌های کانون وابستگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه از ابتدای سال جاری تا کنون: ارائه بسته‌های حمایتی، وام، تعمیر وسایل سرمایشی، حضور در مجالس ختم، تفقد از این عزیزان با تماس‌های تلفنی، حضور در بیمارستان، کمک‌های مادی به وابستگان بیمار صعب العلاج، دیدار از معسرین بازنشسته بوده است.