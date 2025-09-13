پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان سمنان در بازدید از سه واحدتولیدی راکد در مهدیشهر مشکلات حقوقی و قضایی این واحدها را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجتالاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه این بازدیدها برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری قانونی انجام می شود گفت : این واحدها در حوزه تأمین سازههای ساختمانی، ملزومات خانگی و بهینه سازی صنایع روشنایی فعالیت داشتند و اشتغال قابل توجهی در منطقه ایجاد کرده بودند، اما بهدلیل مشکلات اقتصادی به وضعیت رکود و تعطیلی کشانده شدند.
حجتالاسلام اکبری افزود: در این بازدیدها، مقرر شد مسائل و مشکلات این واحدهای تولیدی در کمیتههای تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و برای رفع این مشکلات اقدام شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی میان سرمایهگذاران و نهادهای تأمین مالی، گفت: بانکهای عامل با اعطای تسهیلات بهدنبال حمایت از چرخه اشتغال و تولید هستند و در مقابل، فعالان اقتصادی نیز باید با پایبندی به تعهدات مالی و تسهیلاتی، این اعتماد را حفظ کرده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.